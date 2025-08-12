Solaranlagen von KroneSonne rechnen sich

Es war auch von möglichen Abgaben die Rede – wie sieht es denn damit aus? Besteht Grund zur Sorge für alle künftigen Solarpioniere?

Ein solcher, sogenannter „Fairness-Beitrag“ betrifft nur jene Fälle, in denen Strom zu Spitzenzeiten – also etwa im Hochsommer um die Mittagszeit – ohne Rücksicht auf Netzbelastung eingespeist wird. Wer hier aber intelligent steuert, zum Beispiel mit einem effizienten Speicher oder einer klug durchdachten Lastverschiebung, muss nichts befürchten. Das von uns geplante Gesetz will gezielt Anreize für den Eigenverbrauch und auch smarte Lösungen setzen – das macht die Energiewende um sehr vieles nachhaltiger und das Netz stabiler.