Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch in der Zukunft

Solaranlagen von KroneSonne rechnen sich

Krone Sonne
12.08.2025 13:43
Promotion
Zehetner stellt jetzt klar, dass die geplanten Einspeisetarife deutlich unter den Entgelten für ...
Zehetner stellt jetzt klar, dass die geplanten Einspeisetarife deutlich unter den Entgelten für den Strombezug liegen(Bild: BMWET/Enzo Holey)

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner entkräftet im „KroneSonne“-Interview die Sorge, dass sich PV nicht mehr rechnet.

Viele Hauseigentümer in Österreich fragen sich aktuell wohl zurecht: Lohnt sich meine Photovoltaikanlage künftig überhaupt noch? 
Staatssekretärin Elisabeth Zehetner: Diese Sorge hören wir jetzt oft – sie ist angesichts der Diskussionen rund um das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz – kurz EIWG durchaus verständlich. Aber: Die E-Control hat kürzlich ganz klar Entwarnung gegeben. Die geplanten Netzinfrastrukturbeiträge kommen frühestens 2027 und selbst dann nur in sehr geringem Ausmaß. Es handelt sich um Beträge im kleinen Cent-Bereich – deutlich unter dem, was man für Strombezug bezahlt.

Das heißt, die Einspeisung von Sonnenstrom bleibt weiterhin rentabel? 
Ganz genau. Für klassische Einfamilienhäuser oder kleine Betriebe mit eigener PV-Anlage und eventuell einem Speicher ändert sich nämlich gar nichts. Wer seinen Strom vorrangig selbst nutzt, fährt ohnehin am günstigsten. Und selbst wenn man überschüssigen Strom einspeist, ist das wirtschaftlich sinnvoll – vor allem bei gut durchdachten Systemen mit Eigenverbrauchsoptimierung.

Es war auch von möglichen Abgaben die Rede – wie sieht es denn damit aus? Besteht Grund zur Sorge für alle künftigen Solarpioniere?
 Ein solcher, sogenannter „Fairness-Beitrag“ betrifft nur jene Fälle, in denen Strom zu Spitzenzeiten – also etwa im Hochsommer um die Mittagszeit – ohne Rücksicht auf Netzbelastung eingespeist wird. Wer hier aber intelligent steuert, zum Beispiel mit einem effizienten Speicher oder einer klug durchdachten Lastverschiebung, muss nichts befürchten. Das von uns geplante Gesetz will gezielt Anreize für den Eigenverbrauch und auch smarte Lösungen setzen – das macht die Energiewende um sehr vieles nachhaltiger und das Netz stabiler.

Auch die E-Control, die heimische Energie- Regulierungsbehörde zerstreut die Sorgen.
Auch die E-Control, die heimische Energie- Regulierungsbehörde zerstreut die Sorgen.(Bild: Thomas Horwath)

Also bleibt Photovoltaik, wie wir sie von der KroneSonne anbieten, auch für neue Investoren durchaus attraktiv?

Absolut! Gerade jetzt ist ein guter Zeitpunkt, in die sanfte Kraft der Sonne also in die Photovoltaik zu investieren. Denn moderne Systeme wie sie jetzt angeboten werden sind effizient, gefördert und – mit passenden Komplettpaketen inklusive Speicher – für noch mehr Unabhängigkeit und auch finanziell planbar.

Zitat Icon

Die Sorge, dass sich die Anlage nicht rechnet, ist unbegründet. Geplante Einspeiseentgelte greifen frühestens ab 2027 und selbst dann nur gering.

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner

Ihr Fazit in einem Satz? 
Die Photovoltaik rechnet sich – heute, morgen und auch übermorgen.

Wer sich angesichts der hochoffiziellen und tatsächlich beruhigenden Klarstellung für eine Krone Sonne-PV-Komplettpaket-Anlage entscheidet, bekommt nicht nur eine hochwertige Lösung, sondern auch Unterstützung bei Förderung, Installation und Nutzung. Und das schon ab 57 Euro im Monat. Von der allerersten bis zur letzten Minute – wer bei uns anruft, bekommt die richtigen Antworten. Wer dann bestellt, bekommt höchste Qualität. Und wer unsere Lösungen mit jenen der Mitbewerber vergleicht, bleibt mit hoher Wahrscheinlichkeit bei uns. Denn unsere Komplettlösung ist mit Abstand die beste, die der heimische Markt aktuell zu bieten hat – Premium Hardware vom überaus verlässlichen österreichischen Traditionsunternehmen Fronius inklusive!

PV-Anlagen lohnen sich mehr denn je

  • PV-Erzeugung für 6-8 ct/kWh – für 25 Jahre
  • Bis zu 4000 Euro Bundesförderung – noch verfügbar!
  • 70 Prozent weniger Netzbezug durch PV-Anlage + Speicher
  • Energieunabhängigkeit statt steigender Stromrechnungen
  • PV-Komplettservice durch fachgerechte Beratung, Förderabwicklung bis hin zur Installation.

Für „Krone“-Abonnenten gibt es spezielles Zuckerl 
Und für alle, die ein „Krone“-Abo haben, gibt es jetzt einen zusätzlichen attraktiven Anreiz: 400 Euro PV+Speicher-Bonus exklusiv für Abonnenten – als tief empfundenes Dankeschön und gelungenen Startvorteil für alle, die uns jetzt das Vertrauen schenken. Informieren Sie sich noch heute und setzen Sie den ersten Schritt in eine nachhaltige, unabhängige und kostengünstige Energiezukunft. Mit innovativen Lösungen leisten Sie einen wichtigen Beitrag für kommende Generationen.

Porträt von Promotion
Promotion
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
215.075 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
158.955 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
120.937 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1135 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1049 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Außenpolitik
Trump schickt Nationalgarde in die US-Hauptstadt
931 mal kommentiert
Trump zeichnet ein düsteres Bild von Washington D.C.
Mehr Krone Sonne
Auch in der Zukunft
Solaranlagen von KroneSonne rechnen sich
Von Krone Sonne
Diese Familie gewinnt Ihre Energiezukunft
Öko-Offensive
Krone Sonne senkt Ihre Stromkosten
Öko-Offensive
Mit Photovoltaik wird Strom vom Dach zum Hit
Öko-Offensive
Wie Sonnenstrom zum Renner wird
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf