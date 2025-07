Mit Photovoltaik wird Strom vom Dach zum Hit

Förder-Endspurt: Jetzt zugreifen

Zwar ist aktuell noch ausreichend Budget vorhanden – doch ob es ab 2026 weiterhin staatliche Unterstützung für neue Anlagen gibt, ist völlig offen. Die Bundesregierung hat angekündigt, alle Umweltförderungen einer umfassenden Prüfung zu unterziehen. Damit drohen Kürzungen, Verzögerungen oder sogar das Aus einzelner Programme. Wer seine Energieversorgung selbst in die Hand nehmen will, sollte daher nicht länger warten. Krone Sonne bietet als PV-Komplettanbieter eine einfache Lösung an: Vom Förderantrag über die technische Planung bis zum Netzanschluss wird alles aus einer Hand erledigt. Der große Vorteil: Wer früh genug bestellt, bekommt meist bereits vor dem Fördercall eine verbindliche Netzzusage. Das ist entscheidend, denn die Fördermittel werden nach dem Prinzip „first come, first served“ vergeben – wer zu spät kommt, hat das Nachsehen.