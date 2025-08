Diese Familie gewinnt Ihre Energiezukunft

So funktioniert die Energiewende für Zuhause

Das gesparte Geld soll nun in die Renovierung des Hauses, neue Möbel und einen wohlverdienten Familienurlaub fließen. „Früher zahlten wir Monat für Monat unsere Stromrechnung. Jetzt investieren wir in das, was uns wirklich Freude macht“, erklärt die Familie. Auch das Umfeld reagiert neugierig: Verwandte, Nachbarn und Freunde zeigen sich beeindruckt von der neuen Anlage – und stellen Fragen. So wird aus einem einzelnen Gewinn ein Anstoß für viele. Denn wer sieht, wie einfach und wirkungsvoll der Umstieg auf Sonnenenergie funktioniert, denkt oft selbst über einen Wechsel nach.