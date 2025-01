Trotz Vogelgrippe-Engpass genügend heimische Eier

An und für sich würden die heimischen Legehennenbetriebe den hiesigen Gesamtmarkt mit 90 Prozent Austro-Frischeiern versorgen, so Michael Wurzer vom Geflügelwirtschaft-Verband. Auch aktuell produziere man im Vollbetrieb. Aber: „Wir registrieren, dass Händler, die die Gastronomie beliefern und bisher in Österreich mit ausländischen Eiern gehandelt haben, zurzeit aus dem Ausland schwer und wenn überhaupt nur sehr teure Ware beziehen können.“