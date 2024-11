Bio-Eier sind begehrt: „Können nie genug liefern“

Das große Gackern beim Untermayrhofgut in Mattsee ist in den Stall und den angrenzenden, neuen Wintergarten-Bereich verlegt. Als besonders beunruhigend empfindet die Familie den Vogelgrippe-Alarm aber nicht. „Das war zuletzt im Winter öfter der Fall. Zum Glück nicht, wenn es heiß ist.“ Auch 28 Gemeinden im Flachgau gehören zum Risikogebiet. Einzeln werden die Höfe nicht informiert. Landesveterinär Peter Schiefer appelliert aber medial an Landwirte, Kontakte mit Wildvögeln auszuschließen.