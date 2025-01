„Schon als kleines Kind vom Bernabéu geträumt“

San Siro, Anfield Road, Allianz Arena – Salzburg hat auf seiner internationalen Reise in den vergangenen Jahren in vielen legendären Stadien der Welt gespielt. Morgen (21, live auf Canal+) können die Bullen in Madrid unter den vielleicht bekanntesten Fußball-Tempel einen Haken setzen: das Santiago Bernabéu. Rund 80.000 Leute passen in die Heimstätte von Real Madrid, die seit dem Milliarden-Umbau fast wie ein hochmoderner Drucker aussieht und dennoch vor Magie strotzt. Damals wie heute.