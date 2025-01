„Die Chance ist für Sturm leider nur sehr gering“

Für Sturm sieht er im Gewiss Stadium am Dienstag wenig Licht: „Atalanta ist, auch wenn es zuletzt gegen Napoli einen Dämpfer setzte, in Riesen-Form. So sehr ich es mir wünschen würde, dass Österreichs Fußball in so einem internationalen Spiel an Ansehen gewinnt – die Chance für die Steirer ist leider nur sehr, sehr klein.“