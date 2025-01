Grundstück zu gefährlich: Post kam nicht mehr

Auch Rechnungen vermisst

Um Mahnungskosten oder gar Exekutionen vorzubeugen, rief die 68-Jährige die Betriebe, deren Rechnungen sie erwartete, an oder holte sich die Belege selbst ab. „Bisher gab es mit der Zustellerin nie Probleme. Auch, dass sie nicht bis zum Briefkasten kommen will, ist nicht so schlimm. Aber dass sie mir nicht mitgeteilt hat, wo sie die Post deponiert hat, ist nicht in Ordnung“, ärgert sich Weichselbaumer. „Ich bin nicht mehr die Jüngste. Mein Hof und Grundstück sind groß – wie hätte ich da meine Post finden sollen?“