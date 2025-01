Deutsches Märchen: Das gab‘s seit 1988 nicht mehr

Machtdemonstration von Swiatek

Jetzt geht‘s für Lys richtig ans Eingemachte. Im Achtelfinale bekommt sie‘s mt Iga Swiatek zu tun. Die Polin zog ihrerseits mit einer Machtdemonstration in die Runde der letzten 16 ein. Swiatek, in Melbourne, als Nummer eins gesetzt, überließ der Britin Emma Raducanu am Samstag in der 3. Runde beim 6:1,6:0-Sieg nur ein Game.