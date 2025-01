Australian Open: Deutsche schreibt Tennis-Märchen

„Das habe ich noch nicht erlebt“

Auch Deutschlands Bundestrainer Torben Beltz jubelt mit. „Das habe ich noch nicht erlebt! Das war so knapp von der Zeit her! Sie hat nichts gegessen, nahm das Essen mit auf den Platz, ein bisschen Sushi. Unglaublich“, so Beltz gegenüber der „Bild“. In der zweiten Runde wartet nun die Französin Varvara Gracheva.