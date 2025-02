Bei diesem Modus verliert man den Durchblick

Punkteteilung, oberes Play-off oder „nur“ Hin- und Rückrunde – immer wieder diskutieren Fußballfans über den besten Austragungsmodus in Meisterschaften. Während sich in Österreich die Meistergruppe etabliert hat, gibt es einige Ligen, in denen es komplizierter zugeht. Wir präsentieren: „The best of the worst“.