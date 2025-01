Das große Bibbern: Trump flüchtet vor der Kälte

Erinnerung an Ronald Reagan

Die US-Hauptstadt Washington kommt derzeit aus den Minusgraden nicht heraus. Am Montag könnte es so kalt werden wie in Jahrzehnten nicht bei einer Amtseinführung. Immerhin soll es nicht ganz so eisig werden wie bei Ronald Reagons zweiter Amtseinführung 1985. Damals hatte es mittags etwa minus 14 Grad.