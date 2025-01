Sturm in den USA: Rekord-Schneefall erwartet

Notstand in mehreren Bundesstaaten

Vielerorts fiel wegen beschädigter Leitungen auch der Strom aus. Laut der Seite Poweroutage.us waren in den betroffenen Staaten rund 200.000 Haushalte ohne Elektrizität. In sieben Bundesstaaten – Kentucky, Virginia, West Virginia, Arkansas, Missouri, Maryland und Teilen New Jerseys – wurde der Notstand ausgerufen. Für mehrere Millionen Menschen warnte der Wetterdienst auch vor Blizzards – so werden in den USA heftige Schneestürme mit starken Temperaturstürzen genannt.