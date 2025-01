Norbert Hofer: „Es wird nötig sein aufzuräumen“

Hofer: Geld in Menschen und nicht in Fassaden investieren

Mindestvoraussetzung für Hofers Ziel wäre, dass die SPÖ ihre absolute Mehrheit verliert. Und dieses deponiert er im Wahlkampffinale erneut. Inhaltlich will der blaue Heimkehrer den Themen Gesundheit und Pflege, der Finanzpolitik und der Standortpolitik mehr Gewicht verleihen. Statt, wie von Landeshauptmann Doskozil angekündigt, in jeder Gemeinde ein Pflegeheim zu errichten, will er das Geld nicht in Fassaden, sondern in Menschen investieren.