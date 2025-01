„Duell der Generation“ bei den ÖSV-Slalomherren

Die Erleichterung beim 34-jährigen Vorarlberger Christian Hirschbühl war spürbar, nachdem er sich am Donnerstag in der internen Quali gegen den 23-jährigen Joshua Sturm durchsetzen und ein Ticket für den Weltcup-Slalom am Sonntag in Wengen sichern konnte. Damit steigt das Durchschnittsalter des achtköpfigen rot-weiß-roten Slalom-Aufgebots für den Klassiker im Berner Oberland auf exakt 30,38 Jahren.