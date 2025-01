Russischer Realismus

Und natürlich, so heißt es in Russland schon lange, müsste die Ukraine für ein Einfrieren des Krieges all jene Gebiete an Russland abtreten, die Moskau bereits annektiert hat – auch wenn diese von den russischen Truppen noch nicht eingenommen seien – also neben der Krim die gesamten Oblaste Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson.