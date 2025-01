Schlitzohr oder Bösewicht, jeder kommt vor Gerücht

„Gott schuf Pflanzen, Tiere, Menschenaffen, wer hat Politiker erschaffen?“, fragt Scharfrichter Harald Janesch. „Politik is das, was das Volk strapaziert!“ Und er kritisiert: „Politiker machen uns glauben, se san Streber, in Wahrheit san se Sesselkleber.“ Ganz wirr im Kopf wird dem Scharfrichter beim Blick auf Klagenfurt, denn „nix draht sich in der Stadt so schnell wie das Politikerkarussell“.