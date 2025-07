Glockner-Tour mit dem Traktor für kranke Kinder

Mit dem Traktor auf den Großglockner

„Ich bin vor Kurzem 70 Jahre alt geworden. Da habe ich mir gedacht, dass ich dem Leben etwas zurückgeben möchte“, erzählt Merlin. Und daher entschloss er sich, mit seinem Traktor eine Sonderfahrt zu veranstalten. Das Ziel: die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. „Wir werden am kommenden Freitag um 8 Uhr in Arnoldstein starten. Dann geht es über Hermagor nach Kötschach, weiter über den Iselsberg bis nach Mörtschach“, erklärt der große Steyr-Fan. Am nächsten Tag soll es Merlin und seine Familie, die ihm mit zwei Autos begleiten wird, in Richtung Österreichs höchsten Berg. „Am Sonntag wollen wir dann wieder zu Hause in Seltschach sein“, sagt der Familienmensch, der das Landleben in seiner Heimatgemeinde sehr genießt und gerne im Wald arbeitet.