Logenplätze für Klagenfurter Stadtgerücht gewinnen

Vor dem hohen Gerüchtshof werden die Fälle ab 17. Jänner verhandelt. Die Schöffen, also die werten Zuschauer, haben noch bei weiteren acht Verhandlungen in der Klagenfurter Messearena die Möglichkeit, dabei zu sein. Restkarten gibt es bei Gruber Reisen am Walther von der Vogelweide-Platz in Klagenfurt.