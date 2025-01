China schickt Vizepräsident zu Trumps Angelobung

Wie das chinesische Außenministerium am Freitag bestätigte, wird Vizepräsident Han Zheng der Zeremonie am 20. Jänner in Washington D.C. beiwohnen. Gleichzeitig betonte ein Sprecher Hans die Bereitschaft, mit der US-Regierung zusammenarbeiten zu wollen, um den Austausch zu verbessern und mit Meinungsverschiedenheiten angemessen umzugehen.