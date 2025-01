Juncker: „Man muss Trump mit Respekt begegnen“

Mit den aktuellen politischen Entwicklungen in Österreich sei er derzeit nicht glücklich, gab Juncker zu. „(...) Die Österreicher sind verantwortlich für eigenes Tun. Und ich hoffe, dass sie in Europa nach wie vor eine positive Rolle spielen, obwohl ich da erhebliche Zweifel hege. Meine Erfahrung ist, Orban inklusive: Wer sich zuhause aufbläst, verliert in Europa schnell an Gewicht.“