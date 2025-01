Putin gibt grünes Licht für Treffen mit Trump

Trump will Ukraine-Thema schnell erledigen

Es soll dabei darum gehen, den Ukraine-Konflikt zu beenden. Trump, der am 20. Jänner sein Amt antritt, hatte im Wahlkampf angekündigt, den Frieden in der Ukraine nach seiner Amtsübernahme „binnen 24 Stunden“ wiederherzustellen. Dies stieß in der Ukraine auf Skepsis: Kiew befürchtet, dass es zu einer ungünstigen Vereinbarung gezwungen werden könnte.