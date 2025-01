Letzter Feldzug der burgenländischen Kreuz-Ritter

Rote Landespolitik durchleuchten

NEOS-Hoffnung Christoph Schneider beendete bereits am Nachmittag in Eisenstadt seine Wahlkampftour. Um zu verdeutlichen, dass die Partei für „mehr Kontrolle“ steht und die „Landespolitik durchleuchten und transparent machen“ will, wurde das Landhaus pink bestrahlt. „Wir können dieses rote Netz zerreißen! Jede Stimme für uns NEOS am Sonntag zerschneidet einen weiteren Faden“, so Schneider.