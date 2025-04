Schulstraße soll für mehr Sicherheit sorgen

Sperre für Autos am Morgen

Eine neue Verkehrsregelung soll nun mehr Sicherheit bringen. Seit 22. April ist die Schulgasse ab dem Rotweinweg von 7.30 bis 8 Uhr morgens für Kraftfahrzeuge gesperrt. In dem Zeitraum können Schüler von der neuen Elternhaltestelle am Rotweinweg das letzte Stück des Weges sicher zu Fuß in die Schulen gehen. Die erste Schulstraße des Burgenlandes wurde jetzt auch offiziell von Verkehrslandesrat Heinrich Dorner gemeinsam mit Bürgermeister Andreas Kacsits und Vize Jürgen Hofer eröffnet.