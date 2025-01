Die SPÖ hat die Wahl schon vor der Wahl verloren

Rittern um frei werdende SPÖ-Mandate

Auch wieder antreten wird die ÖVP-nahe Liste Ernst Thaller, die aber die letzten beiden Perioden der SPÖ zum Bürgermeisteramt verhalf. Mit neuem Spitzenkandidaten Wolfgang Ettenauer vom gleichnamigen Weingut hat die ÖVP in Lengenfeld sogar mehr Kandidaten als Listenplätze. Der Winzer geht voller Selbstvertrauen in die Wahl: „Es gibt vieles, das in den letzten Jahren für unsere Gemeinde absolut verabsäumt wurde. Das müssen wir rasch reparieren“, sagt der 49-Jährige.