Bürgermeister fordert Präsident zum Polit-Duell

Es ist nicht nur das originelle Wahlwerbegeschenk von Anette Töpfl, ÖVP-Bezirksgeschäftsführerin von Waidhofen an der Thaya, die in ihrer Heimatgemeinde wieder als Bürgermeisterin kandidiert und der Vitis „nicht wurscht“ ist. Vor allem geht es in der Bezirksstadt Waidhofen selbst um die Wurst, wo FPÖ-Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl bereits im September angekündigt hatte, Bürgermeister werden zu wollen.