Drei Hundewelpen im Wald ausgesetzt – Geldstrafe

Wegen Tierquälerei musste sich ein 46-jähriger Beschäftigungsloser am Donnerstag vor dem Linzer Landesgericht verantworten. Laut der Anklage soll der Mann am 13. Juli des vergangenen Jahres in St. Oswald bei Freistadt drei jeweils fünf Monate alte Hundewelpen in einem Wald ausgesetzt haben. Und das, obwohl er genau gewusst haben soll, dass die Jungtiere keine Überlebenschance in der Freiheit gehabt hatten.