Papst: Gefahr des Weltkrieges „immer konkreter“

„Traurigerweise beginnen wir dieses Jahr, in dem die Welt von zahlreichen großen und kleinen, mehr oder weniger bekannten Konflikten zerrissen wird, und auch vom Wiederaufflammen abscheulicher Terrorakte, wie sie kürzlich in Magdeburg in Deutschland und in New Orleans in den Vereinigten Staaten stattgefunden haben“, erklärte der Papst. Er fügte hinzu, dass „wir mit zunehmend polarisierten Gesellschaften konfrontiert sind, in denen ein allgemeines Gefühl der Angst und des Misstrauens gegenüber anderen und der Zukunft schwelt“, so der Papst.