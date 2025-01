Starker Partner des österreichischen Sports

Mit der im Glücksspielgesetz festgelegten besonderen Bundes-Sportförderung fließen pro Jahr über 120 Millionen Euro aus Mitteln der Österreichischen Lotterien in den heimischen Sport. Somit ist das Unternehmen mit Abstand größter Förderer des Breiten- und Spitzensports in Österreich. Durch die Aufteilung der Beträge nach einem speziellen Schlüssel profitieren im Breitensport neben den großen Dachverbänden auch der ÖFB und insgesamt rund 1,8 Millionen Vereinsmitglieder in 15.000 Sportvereinen.