Vor dem Campstart griff Hartberg zum Rotstift

Vor einem Zweitligist gewarnt

Die Ziele mit Hartberg (das am Freitag gegen NK Bravo testet) sind groß: „Ich möchte auf jeden Fall ins obere Play-off und auch im Cup sind wir gut dabei. Wir müssen hart dranbleiben.“ Vor den Stripfingern (am 31. 1. im Pokal-Viertelfinale in Wien Gegner) ist er aber auf der Hut: „Die sind ein vermeintlich leichterer Gegner, aber man muss auch sehen, dass sie Rapid aus dem Cup rausgeworfen haben. Da werden wir alles geben müssen.“