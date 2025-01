Pkw-Verkehr auf Autobahnen hat kräftig zugelegt

Verkehrshölle vor den Toren Wiens

Der am stärksten befahrene Straßenabschnitt Niederösterreichs ist die A 2 im Bezirk Mödling. Mehr als 46,5 Millionen Pkw wurden etwa bei Biedermannsdorf allein in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres gezählt. Leicht zugenommen hat hier – im Gegensatz zum landesweiten Trend – auch der Schwerverkehr (siehe Grafik). 3,9 Millionen Lkw donnerten an der Zählstelle vorbei. Das südliche Wiener Umland bleibt die Verkehrsdrehscheibe der Ostregion: 24,7 Millionen Pkw und fast 3,1 Millionen Lastwagen auf der A 21 bei Brunn am Gebirge sowie 18,9 Millionen Autos und 3,3 Millionen Lkw auf der S 1 bei Vösendorf belegen das.