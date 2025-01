Jahresinflation sank im abgelaufenen Jahr deutlich

„Nach den höchsten Preissteigerungen seit der ersten Ölpreiskrise 1974 in den Jahren 2022 mit 8,6 Prozent und 2023 mit 7,8 Prozent ist die Teuerung im Jahr 2024 auf 2,9 Prozent und damit etwa auf das Niveau des Jahres 2021 gesunken. Der Rückgang der Teuerungsrate fiel im Verlauf des Jahres in Österreich kräftiger aus als in den meisten anderen Ländern des Euroraums“, meine Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Mittwoch in einer Aussendung.