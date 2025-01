Jedes fünfte Unternehmen muss Stellen streichen

Besonders schlecht sind die Aussichten in Kärnten, wo 23 Prozent der Betriebe Stellen streichen wollen. In Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg sind es 21 Prozent, im Burgenland 19 Prozent und in der Steiermark 17 Prozent. Am relativ besten ist die Situation in Wien und in Vorarlberg, wo „nur“ 14 Prozent der Unternehmen einen Jobabbau planen.