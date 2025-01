Bedeuten Sparpläne Endstation für das Klimaticket?

Preis stieg heuer von 1095 auf 1179,30 Euro

Am 26. Oktober 2021 – dem Nationalfeiertag – erstmals eingeführt, hat das Klimaticket bis Ende 2024 mit einjähriger Gültigkeit 1095 Euro gekostet, also exakt drei Euro pro Tag. Heuer hat sich der Preis auf 1179,30 Euro erhöht, also auf 3,23 Euro pro Tag. Für bestimmte Gruppen wie etwa Über-65-Jährige oder Menschen mit Behinderung kostet es aktuell 884,20 Euro.