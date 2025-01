Elon Musk als Vorbild für die neue Bundesregierung

Landesvize Martin Gruber (VP) schließt sich dem Appell des IV-Präsidenten an und fordert von der Bundesregierung, schnell ein Standortprogramm umzusetzen. „Die Industrie in Kärnten trägt einen riesigen Anteil dazu bei, dass wir Wohlstand sichern“, so Gruber und betont mit Blick auf die Windkraftdiskussion: „Wir müssen darauf achten, dass wir auch zukünftig unabhängiger und sicherer versorgt sind in der Energie.“