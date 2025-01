Verletzt: Frau jagt Hund mit Knallkörper ins Haus

Silvester ist mittlerweile schon vierzehn Tage vergangen, wobei in einigen Haushalten noch diverse Knallkörper herumliegen dürften. So vermutlich auch bei einer 58-Jährigen aus dem Bezirk Völkermarkt. Am Dienstagnachmittag zündete die Betrunkene in der Einfahrt einen Knallkörper an, um ihren Hund ins Haus zu scheuchen.