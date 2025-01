dm plant Online-Shop für rezeptfreie Medikamente

In den Geschäften dürften diese Waren nicht angeboten werden, daher der Weg über einen Online-Shop, so Werner in der „Frankfurter Allgemeinen“ vom Dienstag. Der dm-Chef verwies auf den Rückgang der Apothekendichte: Statistisch betrachtet schließe jeden Tag in Deutschland eine Apotheke. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hatte vergangene Woche gemeldet, dass die Zahl der Apotheken in Deutschland im vergangenen Jahr mit 17.041 auf den niedrigsten Stand seit 1978 gefallen sei. 2024 gab es so noch 20 Apotheken pro 100.000 Bürgerinnen und Bürger.