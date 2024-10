Swift-Terrorpläne: „Wirkung eines Tischfeuerwerks“

Wollte „Swifties“ mit Selbstmordanschlag töten

Der 19-Jährige steht im Verdacht, im Namen der radikalislamistischen Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) einen Selbstmordanschlag auf das Zweite von insgesamt drei in Wien vorgesehenen Taylor Swift-Konzerten im Sinn gehabt zu haben. Die Strafverfolgungsbehörden gehen davon aus, dass er möglichst viele vor dem Stadion versammelte „Swifties“, wie die Fans der Pop-Ikone genannt werden, entweder mit einem selbst gebastelten Sprengsatz oder in seinem Besitz befindlichen Hieb- und Stichwaffen töten wollte.