Mutter mit Pistole zum Chauffeurdienst gezwungen

In der Polizeisprache geht es um schwere Nötigung und Vergehen nach dem Waffengesetz, in der Umgangssprache war das, was am Montagnachmittag in Klagenfurt passierte, unfassbar, wahnsinnig, erschreckend: Ein 36-Jähriger bedrohte seine Mutter mit einer Schreckschusspistole, weil er ihren Chauffeurdienst wollte!