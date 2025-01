Edtstadler löst Haslauer als Landeschef ab

Für 13 Uhr ist eine Pressekonferenz angekündigt. Stefan Schnöll wird demnach Edtstadlers Vize. Die Salzburgerin hatte angekündigt, der nächsten Bundesregierung nicht mehr angehören zu wollen. Da war allerdings keine Rede von einem Wechsel in die Salzburger Politik. Edtstadler wollte eigentlich eine Anwaltskanzlei eröffnen und in den Nationalrat wechseln. Schnölls Rückzieher als Haslauer-Nachfolger macht diese Pläne obsolet und Edtstadler zieht in den Chiemseehof ein.