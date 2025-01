„Das Gespräch“: Politische Lage als Premierenglück

Schnabl lässt sich von den Monologen nicht beeindrucken. „Es ist nicht das erste Mal, dass die ÖVP einen Salto rückwärts macht. Warum sollte man ihr noch glauben?“ stochert sie in offene Wunden, die auch in den Regierungsverhandlungen mitentscheidend sein werden. Dazwischen werden Stimmen von Bürgern aus Wien, Klagenfurt und Innsbruck eingeblendet, die sich zumeist ÖVP-kritisch, vor allem aber verunsichert ob der Zukunft des Landes zeigen. Mit zunehmender Fortdauer verzettelt sich das Gespräch bei den Themen Umweltschutz, Technologieoffensive oder Verfassungsschutz ins Kleinteilige, so als müsste man noch um die Stimmen der Wähler buhlen. Schnabl lässt auch am Ende nicht locker. Würde Stocker auch bei Neuwahlen ÖVP-Spitzenkandidat bleiben? Und steht Sebastian Kurz tatsächlich wieder ante portas? Beides wird weder bestätigt noch dementiert.