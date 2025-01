Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Diva war anfangs stark verunsichert, mittlerweile lässt sie jedoch Nähe zu ihren Bezugspersonen zu und erfreut sich am Training sowie an ganz vielen Kuscheleinheiten. Sie macht stetig Fortschritte und bei Begegnungen mit fremden Menschen, die langsam und gezielt stattfinden sollten, reagiert sie neugierig jedoch entspannt. Sie verlässt sich dabei auf ihre Bezugsperson und sucht positive Bestätigung durch Blickkontakt. In Stresssituationen reagiert die achtjährige Hündin manchmal impulsiv. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at.