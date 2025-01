Hunde bei Minusgraden in dunkle Käfige gesperrt

Bei einer Razzia in Gilgenberg (OÖ) wurden Anfang 2023 rund 50 Hunde und Katzen von der zuständigen Behörde abgenommen. Die Tiere sollen in erbarmungswürdigem Zustand gewesen sein, wurden an die Pfotenhilfe Lochen übergeben. Am Montag müssen sich am Landesgericht Ried/I. drei Beschuldigte wegen Tierquälerei verantworten.