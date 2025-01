Die US-Zölle werden den Welthandel verändern

Die Zölle würden sich in den USA bei Autos und Autoteilen sowie bei der Unterhaltungselektronik am stärksten auswirken. Demnach werden die Zölle auf China-Importe die Unterhaltungselektronik um 61 Mrd. Dollar verteuern. Aber auch die Handelsbeziehungen zwischen USA, Kanada und Mexiko haben in den vergangenen Jahren wesentlich zum nordamerikanischen Wirtschaftswachstum beigetragen und könnten unter den Zöllen leiden.