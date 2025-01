Trump-Nähe Musks für Bezos keine Bedrohung

Amazon-Gründer Jeff Bezos sieht in den engen Beziehungen zwischen SpaceX-Chef Elon Musk und dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump keine Gefahr für sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin. In einem Interview zeigte sich Bezos am Sonntag „sehr optimistisch“, was die Raumfahrt-Agenda der künftigen US-Regierung angeht.