Giftiger Rauch: Los Angeles ruft Mini-Lockdown aus

Die jüngste Opferzahl geht aus einer am Samstag (Ortszeit) veröffentlichten Liste der Abteilung für Gerichtsmedizin im Verwaltungsbezirk Los Angeles hervor. Demnach wurden fünf Leichen in und um den Stadtteil Pacific Palisades aufgefunden, elf in und um die Vorstadt Pasadena. Bisher waren die Behörden von insgesamt elf Todesopfern ausgegangen.