Villa von Klimaleugner überlebt Flammeninferno

Filmstar redet sich in Rage, hetzt gegen Politiker

Gleichzeitig macht Woods – der in seiner Karriere an rund 140 Film- und Fernsehproduktionen beteiligt war – schon länger mit umstrittenen Äußerungen auf sich aufmerksam. Noch am Mittwoch hatte er in sozialen Medien behauptet, die Feuer hätten nichts mit dem Klimawandel zu tun und hatte stattdessen den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom und Bürgermeisterin Karen Bass, beide Demokraten, für die Katastrophe verantwortlich gemacht. Beide bezeichnete er als „liberale Idioten“.