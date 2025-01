„Hier spielen sich Szenen wie im Krieg ab“

So ist es kaum verwunderlich, dass die Kritik an Politikern, die das Problem auf die Abholzung von Bäumen reduzieren, lauter wird. Für Hanson geht es vor allem um langfristige Planung und die Sicherheit von Menschen – nicht um Schlagzeilen. Für Bewohner wie Dornhelm, die ihre Existenz in den Flammen verloren haben, kommen die Einsichten zu spät.