„Jeder Windstoß fühlt sich wie neue Gefahr an!“

Die Flammenwalzen haben ganze Straßenzüge überrollt und in rauchende Trümmerfelder verwandelt. Aber während ringsum Feuer tobten, blieben einige Villen und Häuser verschont. So auch in Malibu. Durch Windböen bis zu 140 km/h übersprang die Feuerbrunst den vierspurigen Pacific Coast Highway und fackelte über mehrere Kilometer weit Strandhäuser von Stars wie Paris Hilton oder Mel Gibson ab. Nur ein dreistöckiges Haus blieb unversehrt.