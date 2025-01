Pep Guardiola bestätigt: ManCity-Kicker will weg!

„Er war unglaublich!“

Nun steht jedoch der Abschied des 34-Jährigen bevor. „Als er nach dem Triple gehen wollte, habe ich ihm gesagt, wie wichtig er für den Verein ist“, sagt Guardiola über Walker. „Ohne ihn hätten wir in all den Jahren nicht so viel Erfolg gehabt. Das wäre unmöglich. Er war unglaublich.“